Washington Post: Белый дом поддержал новые санкции против России

Сенаторы-демократы США обнародуют новый пакет санкций против России, включая лично российского президента Владимира Путина. Белый дом поддерживает документ. Как пишет газета Washington Post, ограничения могут быть введены в действие в случае эскалации вокруг Украины.

Сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций.., если президент РФ (Владимир) Путин вторгнется на Украину, — сообщает газета.

По данным издания, предлагаемые демократами санкции США против РФ могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT.

Ранее сообщалось, что Россия может попасть в список стран, на которые распространяются наиболее жёсткие экспортные санкции, если она решит вторгнуться на Украину. Ограничения могут быть наложены на товары, произведённые в США и поставляемые в Россию, а также некоторые товары иностранного производства, созданные под юрисдикцией Штатов.

В последние недели Запад обвиняет Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной составила и опубликовала газета The New York Times. Как пишет издание, войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт». По данным NYT, войска окружают Украину с трёх сторон.