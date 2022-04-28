Wargonzo: в Мариуполе обнаружены десятки убитых бойцов батальона «Азов»

Фото Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники морского порта Мариуполя обнаружили десятки убитых бойцов националистического батальона «Азов», сообщает Telegram-канал Wargonzo. По данным журналистов, тела собирают и передают в соответствующие военно-государственные структуры ДНР.

В ходе работ сотрудники порта постоянно находят тела погибших боевиков «Азова». На данный момент найдены несколько десятков убитых во время штурма неонацистов, — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что специалисты уже неделю разбирают завалы в мариупольском порту. Согласно плану, стратегический объект будут восстанавливать и вводить в эксплуатацию.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее заявила, что украинские военные, попавшие в блокаду на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, не сдадут оружие российским солдатам. По её словам, украинские бойцы не нуждаются в организации специальных «коридоров для сдачи в плен».

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство планирует помогать в восстановлении Мариуполя. По его словам, сейчас специалисты изучают ситуацию в городе.



