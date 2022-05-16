Названы потери ВСУ под Авдеевкой за последние дни Командир роты «Спарты»: под Авдеевкой за последние дни уничтожены до 100 бойцов ВСУ

Солдат с травмой головы ожидает приёма врача / Фото Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир 1-й роты «Спарты» с позывным Матрос в интервью Telegram-каналу Wargonzo сообщил, что за последние три-четыре дня в районе Васильевки на Авдеевском направлении в Донбассе уничтожены до 100 бойцов ВСУ. По его словам, украинским военным следует задуматься об отходе и перемирии.

Командир роты добавил, что сейчас выбрана оптимальная тактика ведения боя для того, чтобы свести потери к минимуму. Он уточнил, что замеченного противника «накрывают» буквально через 10 секунд, в том числе при помощи артиллерии и танков, и не используют лобовую атаку.

За последние три-четыре дня <...> человек до 100 в общей сложности потери [противника] на этом направлении, — заявил военный.

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «гробит своих солдат», постоянно пытаясь штурмом взять остров Змеиный в Чёрном море. Он предположил, что Зеленский находится в «интеллектуальном вакууме», не понимая бесполезность подобных операций.