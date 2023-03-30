В Wall Street Journal отреагировали на обвинения против своего журналиста Wall Street Journal отрицает обвинения против Гершковича и требует его освободить

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Американская газета The Wall Street Journal отрицает обвинения против задержанного в России корреспондента Эвана Гершковича и требует немедленно его освободить. В издании также выразили обеспокоенность состоянием сотрудника, но на данный момент эта фраза из заявления удалена.

Wall Street Journal категорически отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и непредвзятого журналиста, — говорится в заявлении.

ФСБ России задержала корреспондента американского издания в Екатеринбурге. Журналиста подозревают в шпионаже со сбором сведений, составляющих гостайну. По данным ведомства, корреспондент WSJ узнавал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность корреспондента не имеет отношения к журналистике. По ее мнению, он использовал журналистскую визу и аккредитацию для прикрытия шпионажа. Захарова также отметила, что это не первый случай, когда «западника хватают за руку».