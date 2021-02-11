Взявший вину за убийство российского пилота турок вышел на свободу

https://static.news.ru/photo/86395cd6-6c4f-11eb-88c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин Турции Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство пилота из РФ Олега Пешкова в 2015 году, вышел из тюрьмы после пяти лет заключения за незаконное владение оружием.

Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения, — цитирует РИА Новости защищавшего его интересы адвоката Мурата Устюндага.

Как писал NEWS.ru, 25 ноября 2020 года на базе ВКС РФ в Хмеймиме появился памятный знак сбитому боевиками пилоту Олегу Пешкову. Знак установлен на стоянке самолётов рядом с ангаром, где раньше стоял самолёт погибшего пилота, теперь перед вылетами на задания лётчики будут отдавать дань памяти герою.

Олег Пешков, пилот бомбардировщика Су-24М, погиб 24 ноября 2015 года. Самолёт Пешкова сбил истребитель на севере Сирии, при этом экипаж успел катапультироваться. Штурман капитан Константин Мурахтин выжил, а пилота расстреляли боевики, когда он спускался на парашюте. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему лётчику звание Героя России. Его похоронили в Липецке на городском кладбище 2 декабря 2015 года. Подозреваемый в этом деле Альпарслан Челик в 2017 году был приговорён к пяти годам лишения свободы по статье о незаконном хранении оружия.