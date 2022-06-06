Взятие «Азовстали» назвали политическим и моральным успехом ВС РФ Политолог Михеев: сдача в плен защитников «Азовстали» — это политический и моральный успех ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

Сдача в плен защитников «Азовстали» — это политический и моральный успех для армии России, заявил политолог и публицист Сергей Михеев в разговоре с ИА SM-News. Он сделал акцент на том, что бойцы ВСУ именно сдались, это не было эвакуацией или экстрадицией.

С политической точки зрения это важно ещё и потому, что все западные СМИ жевали-жевали сопли и в итоге были вынуждены признать, что никакая это не эвакуация, не экстрадиция — это сдача в плен. А точку поставило видео, где один из этих лидеров с позывным Волына, когда вышел с «Азовстали», прямо сказал, что они сдались в плен, — сообщил Михеев.

Он добавил, что выйти с территории завода украинские военные были готовы ещё в конце апреля, но «выторговывали» для себя условия. Сейчас они, по словам политолога, находятся в следственном изоляторе или в госпиталях Донецкой Народной Республики, а некоторые уже в России.

Как рассказал экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына, в последние дни осады промышленного комплекса у украинских бойцов были серьёзные проблемы с продовольствием, водой и медикаментами. Он отметил, что патроны у солдат заканчивались, при этом было много тяжелораненых и все они находились в окружении ВС РФ.

4 июня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что сотрудники спецслужб поддерживают связь с пленными солдатами ВСУ с «Азовстали». По его словам, Киев через разведчиков узнает о содержании, питании и возможности освобождения военнопленных.