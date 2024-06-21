«Взяли серьезный вектор»: названы верные союзники России для военных учений Военэксперт Баранец: Россия будет проводить регулярные учения с Китаем и КНДР

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совместные учения Ирана, России и Китая

Верными союзниками России являются Китай, КНДР и Куба, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что с этими государствами будут проводиться регулярные учения. По его словам, в военном отношении Россия взяла серьезный вектор.

Мы взяли очень серьезный вектор с дружественными государствами в нашем военном отношении. Регулярно проводятся военно-морские учения с армией КНР. На этом фланге также будут регулярно проводиться учения России и КНДР различного типа: и сухопутные, и военно-морские, и военно-воздушные. Я не исключаю, что после посещения российскими кораблями Кубы там могут появиться базы, — уточнил Баранец.

По словам эксперта, дружественной для России страной также можно назвать Иран. Белоруссия тем временем, как уточнил обозреватель, является самым близким союзником. Никого ближе для РФ нет, уверен он.

Более дружественного государства сегодня, кроме Белоруссии, у нас нет. Также дружественными странами являются члены ОДКБ. Эти учения регулярно проводятся на разных плацдармах. Выпала Армения, потому что она уже говорит, что у нее нет интереса в ОДКБ. Ведется работа со всеми дружественными странами. Они необходимы для парирования угроз со стороны НАТО и их главаря — США, — заключил Баранец.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания. По его словам, российская армия будет проводить военные учения вместе с дружественными государствами.