Взрывы в Стамбуле назвали «рекламными акциями» террористов перед выборами Политолог Гущин назвал теракты в Стамбуле «рекламной акцией» террористов перед выборами

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Global Look Press

Турция: люди выражают солидарность, возлагая цветы на место теракта в Стамбуле

Любой теракт, наподобие произошедшего в Стамбуле, можно сравнить с рекламной акцией, посредством которой террористы хотят заявить о себе, рассказал «360» политолог Олег Гущин. По его словам, произошедшее также может быть связано с грядущими выборами в республике и противниками президента Эрдогана. Также эксперт уточнил, что в стране есть много сил, которые были бы заинтересованы в дестабилизации ситуации в регионе.

У Эрдогана есть противники, о них говорят и пишут. Им не нравится курс, который взял президент. Но это, так скажем, официальные и явные противники. И с ними идет предвыборная война с переменным успехом. Но есть и масса людей и сил, которые просто настроены на то, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, — сказал Гущин.

Политолог уточнил, что обвинять в произошедшем американцев или их ставленников и наемников можно, но виноваты могут быть и не они. Эксперт уточнил, что в Турции есть много сил, которые хотят «напакостить» Эрдогану. При этом Гущин убежден, что в нормальной стране в ходе предвыборной гонки взрывов и отсутствия безопасности быть не должно.

Теракт в Стамбуле произошел 13 ноября. В результате мощного взрыва на улице Истикляль в районе Бейоглу погибли шесть человек, еще 81 пострадал. В МВД Турции заявили, что теракт был совершен гражданкой Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Подозреваемая была задержана и дала признательные показания. В РПК причастность к взрыву отвергли. По словам представителей группировки, для них не может быть и речи о том, чтобы брать под прицел мирных жителей.

Еще один взрыв прогремел в ночь на 16 ноября в районе Фатих в Стамбуле. Предположительно, взорвался заминированный автомобиль.