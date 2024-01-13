Взрывы прозвучали в Ивано-Франковске, Чернигове и Сумской области

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В Ивано-Франковске слышны взрывы, сообщает Telegram-канал Readovka. Также «Страна.ua» пишет, что на город летят ракеты. По информации издания, взрывы прогремели также в Чернигове и Сумской области. По словам военкора Андрея Руденко, ракетный удар 13 января нацелен на уничтожение украинских систем ПВО.

Сегодняшний ракетный удар нацелен на уничтожение вражеских систем ПВО. С помощью ракет Х101 которые пролетели всю Украину и до сих пор в воздухе идет выявление целей, затем второй партией пошли «Кинжалы» и Х-31, — написал Руденко.

По информации «Страна.ua», на данный момент ракетная опасность остается для западных областей Украины. По мнению эксперта центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, идет работа по аэродромам и позиционным районам ПВО.

В ночь на 13 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в окрестностях украинской столицы прогремели взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

11 января взрывы также прогремели в Харькове. Мэр города Игорь Терехов заявил, что одно производственное предприятие получило повреждение. До этого глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в Харькове прогремело несколько взрывов. Начальник Липецкой сельской военной администрации Алексей Слабченко уточнил, что всего было пять взрывов. Был нанесен ущерб промышленной зоне.