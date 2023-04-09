Взрывы прогремели в окрестностях Дамаска Al Ekhbariya: взрывы прогремели в окрестностях Дамаска, их характер уточняется

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В окрестностях Дамаска произошла серия взрывов. Об этом сообщает сирийский телеканал Al Ekhbariya. Также о возобновлении обстрелов Сирии сообщил Израиль.

В окрестностях Дамаска были слышны взрывы, их характер уточняется, — говорится в сообщении телеканала.

В то же время пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные вновь начали обстреливать территорию Сирии.

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье, 9 апреля, сообщила о запуске трех ракет с территории Сирии по Голанским высотам. По данным армейской пресс-службы, одна из ракет упала на территории Израиля на открытой местности, вторую сбили средства ПВО.

По данным телеканала Sky News Arabia, в ответ на ракетный запуск израильские танки открыли огонь по сирийскому району, откуда производился обстрел.

6 апреля в поселке Шломи и мошаве (поселении) Бецет на севере Израиля у границы с Ливаном прозвучали сирены тревоги. Позже израильская армия сообщила об обстреле с ливанской территории и перехвате одной ракеты силами ПВО. Днем ранее из сектора Газа по Израилю выпустили девять ракет.