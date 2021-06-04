Взрывы на складе с боеприпасами прогремели в Сербии

Пожар и взрыв произошли на оборонном предприятии «Слобода» в городе Чачак в Сербии. Об этом заявил министр обороны страны Александр Вулин, сообщает Радио и телевидение Сербии.
По его словам, никто из сотрудников,
Спустя 24 часа от последнего взрыва пожарные смогут войти, — заявил глава МВД
На данный момент огнеборцы ожидают прекращения взрывов, чтобы попасть на территорию складов.
Мэр города Милун Тодорович рассказал, что первые взрывы раздались на складе боеприпасов около 1:30 (2:30 мск), он назвал везением, что пожар и взрыв произошли не в производственных цехах.
Склады находятся в 800 метрах от ворот предприятия. Силовики эвакуировали жителей близлежащих домов, а также не насколько часов заблокировали движение около предприятия. Ближе к утру оно было восстановлено, кроме дороги ведущей к фабрике.