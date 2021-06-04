Взрывы на складе с боеприпасами прогремели в Сербии

https://static.news.ru/photo/2b536fe2-c513-11eb-8580-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/RTS Sajt - Zvanični kanal

Пожар и взрыв произошли на оборонном предприятии «Слобода» в городе Чачак в Сербии. Об этом заявил министр обороны страны Александр Вулин, сообщает Радио и телевидение Сербии.

По его словам, никто из сотрудников, работающих в третью смену, не пострадал. Министр отметил, что власти планировали эвакуировать значительную часть города, но в этом не оказалось никакой необходимости.

Спустя 24 часа от последнего взрыва пожарные смогут войти, — заявил глава МВД

На данный момент огнеборцы ожидают прекращения взрывов, чтобы попасть на территорию складов.

Мэр города Милун Тодорович рассказал, что первые взрывы раздались на складе боеприпасов около 1:30 (2:30 мск), он назвал везением, что пожар и взрыв произошли не в производственных цехах.

Склады находятся в 800 метрах от ворот предприятия. Силовики эвакуировали жителей близлежащих домов, а также не насколько часов заблокировали движение около предприятия. Ближе к утру оно было восстановлено, кроме дороги ведущей к фабрике.