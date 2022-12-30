Семь человек погибли при взрыве в ресторане турецкого города Айдын

Фото: Соцсети

В одном из ресторанов турецкого города Айдын 30 декабря прогремел взрыв, сообщает телеканал TRT Haber. По предварительным данным, в результате ЧП погибли семь человек.

Губернатор Айдына Гусейн Аксой сообщил, что семь человек погибли, по предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего в ресторане, — говорится в сообщении.

Кроме того, четыре человека получили ранения.

По данным телеканала, взрыв прогремел во время замены газовых баллонов. Пострадавших доставили в местные больницы. Полиция блокировала место происшествия. На месте работают медики, спасатели и спасатели.

В конце ноября 34 человека получили травмы при взрыве в одном из ресторанов Китая. ЧП произошло в городе Мило (провинция Хунань), что на юго-востоке страны. Пострадавших доставили в местные лечебные учреждения.