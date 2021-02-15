Взрыв произошёл в Луганске

https://static.news.ru/photo/e0f4a408-6fd0-11eb-9490-96000091f725_660.jpg Фото: РОДИОН_МИРОШНИК / Telegram

В историческом районе Луганска — Вергунке — произошёл мощный взрыв. Предположительно, его причиной стал газ высокого давления, сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник.

Об этом сообщило РИА Новости. Сейчас на газораспределительном узле пожар.

Пока не понятно, но в Луганске сейчас что-то рвануло и горит, на фоне сегодняшних новостей о Горловке это не кажется какой-то случайностью, — пишут очевидцы в социальных сетях.

«По всем признакам газ высокого давления», — добавил представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник.

На месте уже работают пожарные и силовики. Газовая служба перекрывает подачу газа в повреждённый трубопровод. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее NEWS.ru писал, что на одного из командиров Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики утром 15 февраля было совершено покушение. В Горловке при помощи взрывного устройства был подорван личный автомобиль силовика.

А до этого министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев не может выполнять Минские соглашения в том формате, в котором они прописаны на текущий день.