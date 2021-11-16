Взрыв произошёл в Кабуле

Взрыв прогремел в Кабуле. О пострадавших или погибших в столице Афганистана пока не известно. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

О характере взрыва в Кабуле пока не говорится . Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в районе Спингар афганской провинции Нангархар произошёл взрыв в мечети. Он прогремел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, десятки людей погибли.

Также сообщалось о взрыве в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз. Жертвами атаки смертника стали не менее 150 человек. 15 октября произошёл взрыв в мечети в афганском Кандагаре. Там погибли не менее 47 человек. По данным «Талибана» (движение запрещено в РФ), за оба теракта ответственны боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).