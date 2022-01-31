Взрыв произошёл на угольной шахте в Грузии

В грузинском городе Ткибули произошёл взрыв на угольной шахте, один человек погиб, ещё восемь получили травмы, сообщает телеканал «Рустави 2». Пострадавшие доставлены в больницу Тбилиси. У них выявлены ожоги различной степени тяжести.

Травмы одного человека были очень тяжёлыми, из-за чего он скончался прямо у нас на глазах. Шахтёры были травмированы взрывной волной, — заявил мэр города Ткибули Давид Черкезишвили.

В связи со взрывом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлёкшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее три человека получили ранения при взрыве бытового газа в подмосковном Серпухове. Из-за взрывной волны разрушилась половина частного дома.

Пострадавшими в результате несчастного случая стали мужчина, женщина и ребёнок. Все они были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Причины произошедшего устанавливаются.