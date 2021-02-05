Взрыв прогремел в жилом доме во Франции

https://static.news.ru/photo/e4bdd7c6-685f-11eb-bc71-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolaplume33/twitter.com

Во Франции произошёл взрыв в жилом доме. Инцидент случился в центре Бордо.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Кроме того, не уточняется, есть ли погибшие и пострадавшие.

Тем не менее отголоски взрыва были слышны по всему району. В некоторых зданиях взрывной волной даже выбило стёкла, передаёт BFMTV.

Находились ли в это время в окрестностях ЧП россияне, также неизвестно. Если выяснится, что жители нашей страны могли находиться на месте происшествия или что они пострадали, то к делу придётся подключиться российскому посольству во Франции.

Ранее NEWS.ru писал, что в здании офиса Красного Креста в немецком городе Меммингем прогремел взрыв. Причиной инцидента, по предварительным оценкам, стала утечка газа. В результате взрыва есть жертвы.