Взрыв прогремел в Кабуле недалеко от посольства России

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Взрыв прогремел в Кабуле недалеко от посольства России, сообщает Aamaj News. Информации о пострадавших пока нет. Подробности инцидента выясняются, уточнили на странице агентства в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Минуты назад произошел взрыв в районе Даруламан, из шестого района безопасности Кабула. Пока нет сообщений о жертвах, вызванных этим взрывом, — сказано в сообщении.

Агентство РИА Новости сообщилосо ссылкой на местную полицию, что поблизости от посольства РФ происшествий не было.

5 сентября в районе Кабула, где расположено здание посольства России, произошел взрыв. Местные СМИ писали, что террорист-смертник подорвался у ворот здания российской дипмиссии, в результате погибли более 20 человек. Взрыв прогремел, когда дипломат РФ вышел из посольства за документами кабульских граждан.

Ранее в Афганистане произошел взрыв в мечети, расположенной в провинции Герат. В результате взрыва погибли 20 человек, включая имама мечети. По меньшей мере пострадало 23 человека. Взрыв устроил террорист-смертник.