Взрыв прогремел у военной базы в столице Сомали

В столице Сомали городе Могадишо взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль.
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По словам очевидцев, автомобиль пытался прорваться через армейский КПП. В результате погибли по меньшей мере 8 человек. Ещё 14 получили ранения,
Как писал NEWS.ru, подобный взрыв прогремел в столице Сомали 3 августа. Террористической атаке подвергся популярный ресторан Lul Yemeni, находящийся неподалёку от морского порта. В момент взрыва там обедали правительственные должностные лица и госслужащие. По предварительным данным, взрывное устройство подорвал на себе террорист-смертник либо возле ресторана, либо внутри него.
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