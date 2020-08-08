Взрыв прогремел у военной базы в столице Сомали

https://static.news.ru/photo/045d0c5a-d95e-11ea-9b0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Teng/Global Look Press

В столице Сомали городе Могадишо взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль.

Об этом сообщает местный информационный портал Goobjoog News, ссылаясь на источники в медицинских кругах. Взрыв, организованный террористом-смертником, прогремел на перекрёстке Бар-Аян в столичном районе Варта-Набадда в непосредственной близости от армейской базы.

По словам очевидцев, автомобиль пытался прорваться через армейский КПП. В результате погибли по меньшей мере 8 человек. Ещё 14 получили ранения, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, подобный взрыв прогремел в столице Сомали 3 августа. Террористической атаке подвергся популярный ресторан Lul Yemeni, находящийся неподалёку от морского порта. В момент взрыва там обедали правительственные должностные лица и госслужащие. По предварительным данным, взрывное устройство подорвал на себе террорист-смертник либо возле ресторана, либо внутри него.