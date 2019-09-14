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Новые украинские власти не стремятся к выполнению Минских договорённостей, поскольку до сих пор не выработали чёткого внешнего и внутриполитического курса. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Минские соглашения существуют, переговоры на этой площадке не прекращаются. Однако Киев продолжает игнорировать достигнутые договорённости и не стремится выполнять подписанный Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, — цитирует его...