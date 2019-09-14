Фото: LundSDS/twitter.com

Сильный взрыв произошёл в ночь на 14 сентября возле продуктового магазина города Лунд на юге Швеции.

В результате пострадала проходившая мимо 20-летняя девушка. Очевидцы утверждают, что она получила осколочные ранения.

Целью взрыва был магазин. В настоящее время у нас нет подозреваемых или задержанных, — сообщил официальный представитель полиции.

По его словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают показания свидетелей, передаёт Svenska Dagbladet.

Ранее News.ru писал, что четверо военнослужащих, проводившие плановые работы по очистке склада боеприпасов в Арыси, где ранее случился пожар, были ранены в результате хлопка.

News.ru в соцсетях