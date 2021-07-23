Взрыв прогремел на угольной шахте в Таджикистане

Один человек погиб в результате взрыва на угольной шахте в Таджикистане. Ещё восемь человек получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.
По имеющимся данным, взрыв
Один шахтёр погиб ещё восемь человек пострадали. Они госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как стабильное.
По информации пресс-службы мэрии города Исфара, на месте происшествия работают спасатели, пожарные и врачи.
Месторождение Шуроб в городе Исфара — одно из крупнейших угольных месторождений на севере Таджикистана.
Ранее сообщалось, что в Китае при пожаре на складе погибли 14 человек.