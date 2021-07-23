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Взрыв прогремел на угольной шахте в Таджикистане

21:44, 24 июля 2021
Фото: plantarium.ru
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Один человек погиб в результате взрыва на угольной шахте в Таджикистане. Ещё восемь человек получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, взрыв произошёл на территории города Исфара в Согдийской области. Причиной называют утечку метана внутри угольной шахты «Шуроб».

Один шахтёр погиб ещё восемь человек пострадали. Они госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

По информации пресс-службы мэрии города Исфара, на месте происшествия работают спасатели, пожарные и врачи.

Месторождение Шуроб в городе Исфара — одно из крупнейших угольных месторождений на севере Таджикистана.

Ранее сообщалось, что в Китае при пожаре на складе погибли 14 человек.

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