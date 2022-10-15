Взрыв и пожар произошли в самой крупной тюрьме Ирана Fars: взрыв произошел в самой крупной тюрьме Ирана Эвин

Фото: YouTube

Сильный взрыв произошел в самой крупной тюрьме Ирана Эвин, после чего последовал пожар. Тюрьма расположена в столице страны Тегеране. Об этом сообщает агентство Fars.

Были опубликованы снимки тюрьмы Эвин, на которых видно, что в ней произошел сильный пожар. Местные жители сообщили, что за последние 20 минут с места возгорания было слышно не менее четырех взрывов, — говорится в сообщении.

По информации агентства, огонь возник в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, отбывающими сроки за преступления финансового характера и воровство. Сообщается, что пожар был потушен благодаря действиям руководства пенитенциарного заведения.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме Индонезии. Тюрьма была переполнена, в блоке, где произошло возгорание, находилось более 120 заключённых. Они были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.