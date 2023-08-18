Взломали или подкупили: как СБУ получила видеозаписи с Крымского моста По мнению хакеров, традиционные методы цифровой защиты стратегических объектов России нуждаются в замене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуме заявили о необходимости выяснить, как записи с камер наблюдения, установленных на Крымском мосту, попали в руки Службы безопасности Украины. Ранее украинские спецслужбы передали западной прессе видеоматериалы, на которых зафиксирована атака на мост морских беспилотников от 17 июля. Насколько сложно предотвратить такие сливы впредь и с помощью каких мер теоретически сейчас обеспечивается защита Крымского моста от потенциальных кибератак, разбирался NEWS.ru

Чего от силовиков потребовали в Госдуме

«Обращаюсь к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой провести проверку на предмет передачи данных с камер видеонаблюдения на Крымском мосту посторонним лицам, непосредственно противнику, так как это несет угрозу национальной безопасности нашей страны», — заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Политик призвал в срочном порядке установить, кто передал данные Украине, а также определить, как злоумышленники смогли взломать отечественные системы киберзащиты.

Что говорят хакеры об утечке данных

Хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин пояснил NEWS.ru, что СБУ могла самостоятельно получить доступ к камерам, если съемочное устройство было подключено к Глобальной сети.

«Любое оборудование, которое подключено к интернету и транслирует через него сигнал, очень уязвимо для взлома. К нему может подключиться посторонний человек», — говорит Вакулин.

Эксперт также допускает, что Украина могла получить записи путем подкупа российских сотрудников, у которых был доступ к камерам. По мнению хакера, такая операция по продаже секретных данных могла бы пройти в даркнете — теневом сегменте интернета, куда можно попасть только через специальные программы.

«В темной Сети можно найти немало форумов, посвященных незаконным вещам, в том числе продаже личной и засекреченной информации», — говорит Вакулин.

Специалист допустил, что злоумышленник мог выгрузить записи в Сеть не ради денежного вознаграждения, а по политическим мотивам. Хакер напомнил, что после начала СВО сливы данных российских организаций и компаний вроде «Яндекса» заметно участились. По мнению специалиста, за этими преступлениями стоят бывшие сотрудники пострадавших компаний, которые не согласны с политикой страны, и утечками информации они выражают свой протест.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что об утечке говорят офицеры спецслужб

Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов тоже предположил в разговоре с NEWS.ru, что СБУ могла купить кадры хакерской атаки на мост за большие деньги.

«Люди, которые имеют доступ к информации с этих камер, просто ее воруют и затем сбывают, ведь на рынке она стоит больших денег. За эти кадры СБУ заплатила наверняка кругленькую сумму. Это по аналогу — как продаются базы МВД, установки на прослушку мобильного телефона», — перечислил Филатов.

Полковник также не исключает, что Киев получил записи с помощью хакерской атаки. По его словам, можно зайти практически в любую цифровую систему, если она имеет внешнее подключение к интернету, и украсть нужную информацию.

«К сожалению, с подобными случаями мы бьемся уже не один десяток лет», — посетовал эксперт.

Почему традиционная защита данных не работает

Эксперт по кибербезопасности Вакулин сказал NEWS.ru, что для защиты камер на важных объектах, вроде того, что построен в Керченском проливе, обязательно ставят пароли. Однако этой меры уже не хватает, — каким бы сложным ни был пароль, многие хакеры научились его получать с помощью специальных вирусов.

Эксперт рассказал, что существуют вредоносные системы, которые заражают компьютер и тайно транслируют все, что пользователь печатает на клавиатуре, третьему лицу.

В случае с мостом хакеры могли найти рабочие почты технического персонала, которые следят за работой камер, и отправить электронное письмо с рекламой какой-то услуги. Такой метод называется фишингом. Один из работников мог заинтересоваться «выгодной» рекламой и скачать приложенный к письму файл с вирусом.

«Можно предположить, что когда какой-нибудь сотрудник затем санкционированно ввел пароль, чтобы подключиться к камере с моста, вирус перехватил все, что он напечатал, и отправил информацию третьим лицам», — сказал эксперт.

По мнению Вакулина, защитить камеры от взлома можно только отключив их от глобальной Сети, а также путем повышения цифровой грамотности сотрудников.

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Как защищают Крымский мост от атак дронов

После июльского теракта мост начали ограждать противодиверсионными боновыми заграждениями, предназначенными для защиты от надводных и подводных дронов. Сообщается, что в перспективе такие конструкции будут защищать мост по всей его длине, которая составляет десятки километров.

При этом военные эксперты отмечают, что защищаться от морских дронов непросто, так как они почти не видны из-за малого размера надводной части. Заметить их можно только визуально, а поразить — лишь выстрелом прямой наводкой.

Кроме средств ПВО, Крымский мост также находится под защитой от ракет — в том числе и с помощью специальной дымовой машины ТДА-3. Ее на этой неделе представили публике на военно-техническом форуме «Армия-2023».

Дымовая завеса, которую создает машина, непрозрачна — не только для излучения видимого спектра, но и для теплового излучения. То есть она надежно защищает объект от боеприпасов с тепловыми головками самонаведения.

Что было в слитых материалах от СБУ

Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту прогремел взрыв в районе 145-й опоры. В итоге опора сместилась, автомобильное и железнодорожное движение было на время прервано. В результате атаки погибла супружеская пара из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

В среду Служба безопасности Украины представила кадры атаки американскому телеканалу CNN. На материалах видно приближение беспилотника к мосту за несколько секунд до взрыва, сам удар дрона по автодорожной части моста, а также удар другого дрона по железнодорожной части с противоположного направления.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава СБУ Василий Малюк утверждает, что для атаки использовался беспилотник под названием «Морской малыш», который разрабатывался Украиной самостоятельно — с самого начала СВО. «Морские беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных организаций в этом не участвовала», — сказал глава СБУ.

Военный корреспондент Александр Коц выразил недоумение тем, что у СБУ оказался доступ к камерам видеонаблюдения в Керченском проливе. «СБУ публикует кадры атаки морских дронов на Крымский мост. Из них видно, что удар был нанесен в том числе и по железнодорожной ветке, но не причинил большого вреда. Тут напрашивается только один вопрос: к камерам видеонаблюдения каких еще стратегических объектов есть доступ у нашего противника?» — поинтересовался Коц.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в четверг прокомментировал кадры атаки на мост, показанные телеканалом CNN. «Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса регулярно в репортажах из горячих точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями», — цитирует Антонова РИА Новости.

«Мост через Керченский пролив давно не используется для транспортировки грузов для нужд ВС РФ. Удар по нему — откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребенок остался сиротой», — говорится в заявлении посла.

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