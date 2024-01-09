Вызывающий «кровавые какашки» вирус привел к панике в ВОЗ В ВОЗ назвали высоким риск распространения лихорадки денге

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Всемирная организация здравоохранения выпустила срочное предупреждение из-за роста числа случаев лихорадки денге с симптомом «кровавых какашек», сообщает Daily Star. Эксперты назвали высоким риск распространения опасного заболевания.

С повышающимся риском распространения эпидемии денге связано несколько факторов, в том числе изменение распределения переносчиков, особенно в странах, ранее не страдавших от лихорадки денге; последствия явления Эль-Ниньо в 2023 году и изменение климата, приведшее, среди прочего, к повышению температуры и обильному количеству осадков, влажности, — заявил представитель ВОЗ.

По информации организации, к увеличению числа случаев заражения лихорадкой денге привели, в частности, хрупкие системы здравоохранения в разгар пандемии COVID-19, массовые перемещения населения, а также политическая и финансовая нестабильность в некоторых странах. Специалисты ВОЗ подтвердили, что в 2023 году был зафиксирован исторический максимум по числу случаев заболевания лихорадкой денге — около пяти миллионов заражений. При этом около 4,1 млн случаев обнаружили в Южной и Северной Америке.

Ранее в ВОЗ заявили, что в Аргентине выявили случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE). Это первый за 27 лет подтвержденный случай заражения людей этой инфекцией. До этого WEE был выявлен в Аргентине в 1982–1983 годах, когда произошла вспышка заболевания среди лошадей. Также он был зафиксирован в 1996-м, когда был выявлен единичный случай заражения человека.