Выживший при крушении самолета добрался до села в Афганистане AI: в Афганистане выживший при крушении Falcon жестами попросил помощи у местных

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Один из выживших при крушении самолета на северо-востоке Афганистана смог самостоятельно добраться до населенного пункта и попросить помощи, сообщил телеканал Afghanistan International. Крушение Falcon 10 произошло в отдаленном от административного центра районе.

Выжившему удалось дойти до села в области Коф Аб. С местными жителями он изъяснялся на языке жестов.

По состоянию на вечер 21 января известно, что из шестерых находившихся на борту четверо выжили. Судьба двоих человек уточняется.

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находилась лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России. Ее перевозили из больницы в Таиланде в российскую столицу. Женщину сопровождал муж, частный предприниматель из России, который оплатил рейс. При этом Telegram-канал Baza уточнил, что пассажирами были Анатолий и Анна Евсюковы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения самолета Falcon 10 на территории Афганистана. При этом в Росавиации подтверждали, что авиалайнер был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.