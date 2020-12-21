Выявленный в Британии новый вариант коронавируса может стать доминирующим

https://static.news.ru/photo/761ef3b0-42c4-11eb-9565-fa163e074e61_660.jpg Раскрашенная электронная сканирующая микрофотография клетки (розовая), сильно инфицированная частицами вируса SARS-CoV-2 Фото: NIAID/flickr.com

Новый вариант коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, может стать доминирующим. Такое мнение высказал научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

При этом эксперт добавил, что существует вероятность того, что на новый штамм COVID-19 существующие вакцины могут не подействовать, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Ранее британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Также выяснилось, что выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. На фоне этого власти Франции рассматривают возможность закрытия воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией. Кроме того, правительственная комиссия Израиля по коронавирусу под руководством премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и главы Минздрава Юлия Эдельштейна обсуждает закрытие границ с рядом стран из-за распространения нового штамма инфекции. Власти рассматривают немедленный запрет на въезд в страну из Великобритании, Дании и Южной Африки, писал NEWS.ru.