Вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву прибудут 257 россиян

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Российские граждане вылетели из аэропорта имени Джона Кеннеди рейсом «Аэрофлота», среди них 19 школьников и около 70 пожилых и больных людей.

Особое внимание при формировании списков вылетающих уделялось людям, нуждающимся в медицинской помощи, а также российским школьникам, принимавшим участие в американских образовательных программах и «застрявшим» в Соединённых Штатах с приходом пандемии, рассказал пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

По словам президента общественной организации «Русская молодёжь Америки» Игоря Кочана, на рейс удалось посадить всех, нуждавшихся в экстренной эвакуации, в том числе, по причине проблем со здоровьем. В самолёте Boeing 777-300 есть 324 кресла в эконом-классе и ещё 78 мест в комфорт-классе и бизнес-классе, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, около 175 россиян уже месяц находятся в ЮАР, ожидая эвакуации на родину. Однако Южно-Африканская Республика пока не входит в число стран, откуда осуществляются вывозные рейсы. Получить заявленную материальную помощь от государства удалось единицам.