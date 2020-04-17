Вывозной рейс из Катманду в Москву состоится 20 апреля

https://static.news.ru/photo/f6a37106-8031-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency

Вылет самолёта, который доставит россиян на родину из Непала, запланирован на понедельник.

Рейс № ABG9004 Катманду — Москва выполнит авиаперевозчик Royal Flight. Он состоится в 12:40 по местному времени. Кроме того, согласно графику Росавиации, в субботу, 18 апреля, во Владивосток и Екатеринбург прилетят россияне, ждущие возвращения на родину в Бангкоке, на воскресенье, 19 апреля, запланирован вывозной рейс из Бангкока в Новосибирск, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, 16 апреля представители российского Минтранса сообщили о вылете в Москву вывозного рейса из Денпасара (Индонезия). На его борту находятся 360 пассажиров.