Вывозной рейс из Катманду в Москву состоится 20 апреля

Вылет самолёта, который доставит россиян на родину из Непала, запланирован на понедельник.
Рейс № ABG9004 Катманду — Москва выполнит авиаперевозчик Royal Flight. Он состоится в 12:40 по местному времени. Кроме того, согласно графику Росавиации, в субботу, 18 апреля, во Владивосток и Екатеринбург прилетят россияне, ждущие возвращения на родину в Бангкоке, на воскресенье, 19 апреля, запланирован вывозной рейс из Бангкока в Новосибирск,
Как писал NEWS.ru ранее, 16 апреля представители российского Минтранса сообщили о вылете в Москву вывозного рейса из Денпасара (Индонезия). На его борту находятся 360 пассажиров.
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