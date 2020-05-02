Вывозной борт «Аэрофлота» вылетел из Дели

Специальный рейс «Аэрофлота» доставит на родину из Индии 273 человека.
Самолёт следует по маршруту Дели — Санкт-Петербург — Москва, на его борту находятся 269 взрослых и четыре младенца. Заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Фёдоров рассказал, что во время месячного ожидания вылета на родину россияне получали помощь, в том числе финансовую, 130 человек получили временное жильё с питанием. Также людям оказывали медпомощь,
Как писал NEWS.ru ранее, вывозной рейс из Камрани во Владивосток, который должна была осуществить авиакомпания S7, отменён. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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