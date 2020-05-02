Вывозной борт «Аэрофлота» вылетел из Дели

https://static.news.ru/photo/29051214-8c1a-11ea-85fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальный рейс «Аэрофлота» доставит на родину из Индии 273 человека.

Самолёт следует по маршруту Дели — Санкт-Петербург — Москва, на его борту находятся 269 взрослых и четыре младенца. Заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Фёдоров рассказал, что во время месячного ожидания вылета на родину россияне получали помощь, в том числе финансовую, 130 человек получили временное жильё с питанием. Также людям оказывали медпомощь, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, вывозной рейс из Камрани во Владивосток, который должна была осуществить авиакомпания S7, отменён. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.