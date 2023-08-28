Высыхающая Армения: как команда Пашиняна губит водные ресурсы республики Как Ереван превращает воду в инструмент экологического террора для всего региона

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что республике не хватает воды. Много лет назад, в ходе борьбы за власть он обещал избавить страну от этого дефицита, но, судя по всему, слова не сдержал. Одной из причин стало поражение в карабахской войне. До 2020 года армяне пользовались водой с захваченных у Азербайджана территорий, а теперь этот поток прекратился. О том, как политические фиаско Пашиняна мешают республике утолить жажду в прямом и переносном смысле, — в материале NEWS.ru.

Как давно в Армении возник дефицит воды

Глава правительства Армении Никол Пашинян считает, что в стране обостряется нехватка воды. «В основном водный кризис в Армении углубляется. Он носит глобальный характер, а в нашем случае он углубляется из-за отсутствия или износа инфраструктуры и нашего отношения к воде», — посетовал он недавно на заседании правительства.

«Скажем прямо — вода в Армении не управляется, вода течет. Есть организации, чиновники, процедуры, законы, а вода не управляется», — считает премьер. «С одной стороны, у людей нет питьевой воды, с другой стороны, мы видим трубы, из которых 24 часа в сутки течет вода. Эта проблема наблюдается повсеместно», — возмущается он. Для решения проблемы, согласно программе правительства, до 2026 года предусмотрено строительство 15 новых водохранилищ, напомнил Пашинян.

Пока к реальному строительству в Армении еще не приступали. Как отмечает ТАСС, проведены лишь тендеры на проектно-сметные работы — для шести водохранилищ, три проекта готовы, еще три — ожидаются к концу года. Что касается остальных 9-ти проектов, то работа над ними застопорилась, поскольку возникла необходимость в дополнительном изучении.

Фото: primeminister.am Согласно программе правительства Пашиняна, до 2026 года предусмотрено строительство 15 новых водохранилищ

Водный кризис, о котором говорил Пашинян, — далеко не новый, говорит бывший министр охраны природы, советник директора Института геологии Академии наук Армении Саркис Шахазизян. Эксперт добавляет, что системы орошения и питьевой воды — в плачевном состоянии, в итоге пропадает 70-80% воды. «Ну ладно, 10% потерь может быть естественным — всякое бывает. Но чтобы пропадал такой объем? И это только официальные данные, мы даже не знаем, сколько там на самом деле», — сказал специалист Sputnik.

По словам Шахазизяна, под угрозой оказался также артезианский бассейн Араратской долины, уровень которого из-за активного рыбоводства, активно потребляющего воду из местных колодцев, упал до критической отметки и может больше не восстановиться.

Безалаберность, с которой рядовые жители и бизнесмены выкачивают воду из колодцев Араратской долины, привела к серьезному истощению почв. Согласно исследованиям американских ученых, за последние 10 лет уровень грунтовых вод в бассейне упал на 6-9 метров, а в некоторых частях — до 15 метров. Общая площадь бассейна фактически сократилась на 67%. По мнению экспертов, это создает серьезные угрозы продовольственной и энергетической безопасности страны.

Как Армения может устроить «водную войну» соседям

Бывший министр с надеждой упоминает проект строительства сети 15 водохранилищ, поясняя мимоходом, что это позволит решить проблемы Армении за счет соседей — Турции и Азербайджана: «Сейчас у нас должна была быть уже построена сеть водохранилищ в предгорных зонах, вместо того, чтобы позволить воде впадать в Аракс и течь в Турцию или Азербайджан. И, естественно, это облегчило бы нагрузку на Севан».

Ученые не исключают, что строительство сети водохранилищ, задуманное Ереваном, может ударить по экологической обстановке в Азербайджане, поскольку снизит уровень рек Аракс (Араз) и Кура. Поэтому в Баку считают, что Армения должна взять на себя юридические обязательства не причинять при таком строительстве ущерба соседним государствам.

Фото: shutterstock.com При этом ученые не исключают, что строительство сети водохранилищ, задуманное Ереваном, может ударить по экологической обстановке в Азербайджане

Какие еще страны конфликтуют из-за доступа к воде

В понедельник, в далеком от Еревана Каире начался новый раунд переговоров между Египтом, Суданом и Эфиопией по вопросу плотины «Ан-Нахда» («Возрождение»), расположенной на Голубом Ниле — на эфиопском отрезке. Как известно, Эфиопия с 2012 года ведет с Египтом и Суданом, которые находятся ниже по течению Нила, переговоры об использовании нильской воды и сроках заполнения водохранилища ГЭС «Ан-Нахда».

Политолог Дмитрий Солонников поясняет: «Мы эти проблемы видим по всему миру: крайне сложная, нерешаемая ситуация сложилась между Эфиопией, Суданом и Египтом вокруг строительства гидротехнических сооружений плотины. Аналогичные споры возникли в Центральной Азии. То же самое теперь — и на Южном Кавказе».

«Как правило, в таких ситуациях государства создают совместные комиссии, органы урегулирования, и в итоге заключают соглашения о том, какой объем воды должен быть гарантирован соседям, а какой уровень считается уже критическим. Должны создаваться постоянные структуры мониторинга, которые могут оперативно принимать решения, а специалисты должны ездить друг к другу через границу, быть в постоянном контакте», — рассказывает NEWS.ru эксперт.

Фото: Gioia Forster/dpa/Global Look Press Водные проблемы есть везде, в том числе между Египтом, Суданом и Эфиопией по вопросу плотины «Ан-Нахда» («Возрождение»), расположенной на Голубом Ниле — на эфиопском отрезке

«Но в нынешних условиях, когда между Баку и Ереваном даже не подписан договор о мире и добрососедстве, говорить о создании межгосударственных структур, регулирующих водозабор и распределение таких ресурсов, — просто нереально», — уверен политолог.

Однако примеры других стран показывают: без мирного договора стороны не смогут никак продвинуться в подобном вопросе, отмечает он. «Тяжело представить, чтобы в нынешних условиях Армения возьмет на себя обязательства, гарантирующие неприкосновенность рек Араз и Кура, которые текут через ее территорию в соседние страны», — считает эксперт.

По мнению Солонникова, тот факт, что армянская сторона незаконно эксплуатирует природные ресурсы Азербайджана, превратился в очередной камень преткновения для заключения мирного договора. Причем, напоминает эксперт, в Армении есть свои собственные водные ресурсы, — в первую очередь, это гигантское озеро Севан. «Просто правительству Пашиняна надо грамотно продумать долгосрочную программу строительства технических сооружений, плотин и водохранилищ», — предлагает политолог.

Как Пашинян валит вину на предшественников

Кроме подземного бассейна Араратской долины, упомянутого экс-министром Шахазизяном, другим источником воды для Армении остается всемирно известный Севан. В 2021 году вступил в силу закон, который призван был решить за счет Севана проблемы орошения в сельском хозяйстве, и в целом обеспечить республику водой.

Однако властям надо было одновременно решать и другую проблему, — пополнять само озеро за счет местных небольших рек, поскольку еще с советских времен уровень Севана снижается. Вода в озере также уменьшается, и после 2021 года наблюдается значительное снижение его уровня.

Пашинян тогда отчитался в том, что в водохранилищах его правительству накопить воды на 32 млн кубометров больше, чем в 2020 году. Он также обещал, что в 2021 году Севан достигнет самого высокого уровня за последние 60 лет, и что это станет историческим событием для Армении. Успехи действительно были достигнуты, однако многие армянские эксперты объясняли рост запасов воды не заслугами властей, а относительно большим количеством дождей в 2021 году.

Фото: shutterstock.com В 2021 году вступил в силу закон, который должен решить за счет озера Севан проблемы орошения в сельском хозяйстве, и в целом обеспечить республику водой

В Армении нет четко прописанной комплексной программы о том, каким образом рационально использовать водные ресурсы, заявил NEWS.ru бывший депутат парламента, глава Демократической партии Армении Арам Саргсян.

«Если бы принятые ранее законопроекты работали на практике, премьер-министр не поднимал бы сейчас этот вопрос. В характере Пашиняна — все время валить ответственность на прошлое. Он пришел исправлять имеющиеся проблемы? У него было достаточно времени, но он ничего не сделал. Политическая элита твердила, что будут строиться водохранилища, но до сих пор нет ни одного построенного водохранилища. У правительства Пашиняна все эти планы уже пять лет — только на словах. У них масса проблем, хвастаться нечем», — сетует лидер партии.

Одна из проблем — за два года снизился на 6 метров уровень Севана, уточняет Саргсян. «Кроме того, до сих пор не решена проблема коллекторов вокруг озера. Трубы и аппараты, завезенные туда еще в советское время для очищения воды, давно разграблены; еще одна серьезная проблема — озеро цветет уже второй год», — отмечает политик.

Лидер партии также считает ошибкой резко усилить эксплуатацию Севана, — для нужд сельского хозяйства. «Беспрецедентный случай, — решили увеличить забор из Севана с 170 до 240 млн кубов в год. Представляете за год на такое количество сразу увеличить? Все научные специалисты были против, но Пашинян все равно принял такое решение, — недоумевает Саргсян. — Для чего? Во всяком случае, подъема сельского хозяйства мы не замечаем, потому что и там очень большие проблемы».

Как в Карабахе уже 30 лет продолжается «водный террор»

В пятницу три азербайджанских ведомства — Министерство экологии и природных ресурсов, Минсельхоз и Государственное агентство водных ресурсов — распространили совместное заявление, посвященное ситуации на Сарсангском водохранилище, сообщает «Интерфакс».

Сарсангское водохранилище было создано в 1976 году на территории Азербайджанской ССР. По итогам войны 2020 года оно осталось на территории, неподконтрольной Баку, — формально — в зоне дислокации российского миротворческого контингента, а фактически — в руках армянских сепаратистов. С начала 1990-х водохранилище целенаправленно используется Ереваном и действующими под его покровительством «силами в качестве средства экологического и социально-экономического террора», отмечается в заявлении трех ведомств.

Фото: shutterstock.com Сарсангское водохранилище после войны 2020 года осталось в зоне дислокации российского миротворческого контингента, а фактически — в руках армянских сепаратистов

В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 26 января 2016 года действия Армении расценены как экологическая агрессия, направленная на создание гуманитарных и экологических проблем для граждан Азербайджана. В документе особо подчеркивалось, что неправильное использование Сарсангского водохранилища может привести к большой катастрофе, в том числе многочисленным человеческим жертвам и новому гуманитарному кризису.

«Армения и действующие под ее покровительством силы, наряду с экологической агрессией, нанесли значительный ущерб экономике Азербайджана, препятствуя подаче воды из водохранилища в сезоны, когда необходимо орошение», — говорится в заявлении официального Баку.

Зачем Пашинян использовал водный кризис в предвыборной агитации

Водный кризис в регионе неслучайно обострился после войны 2020 года. Дело в том, что Карабах, захваченный армянами в начале 90-х, обладает большими водными ресурсами (до четверти общих водных ресурсов Азербайджана). Армения использовала захваченные водные ресурсы как трофей, хотя и не напрямую. Производимая на захваченных землях электроэнергия и продукты поставлялись в Армению.

«Водные ресурсы Карабаха в советские времена использовались, в основном, для нужд Азербайджанской ССР. Сарсангское водохранилище орошало эти территории. Позже вся эта водная мощь шла на нужды режима сепаратистов. После войны 2020 года Армения лишились водных ресурсов, которые были задействованы для обеспечения ее экономической безопасности. Это была значительный удар», — отмечает в интервью NEWS.ru эксперт РСМД Алексей Наумов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Единственный шанс для Армении выжить — заключить мирное соглашение с Азербайджаном, перестать затягивать переговорный процесс, отмечают политологи

Политолог напомнил, как минувшей зимой группы азербайджанских экологов в Карабахе потребовали перестать грабить природные ресурсы Азербайджана, оставшиеся на подконтрольной армянам территории, остановить их «хищническую» эксплуатацию.

Армения испытывает серьезные трудности с водой, признает Наумов. «Проблема водных ресурсов важна для Армении, неспроста Пашинян поднимает ее еще со времен своей предвыборной кампании. Вопрос неоднократно поднимался и до войны 2020 года, и, безусловно, будет подниматься впредь», — считает эксперт РСМД. Он также, как и Солонников, уверен, что решение этой проблемы лежит в сфере политики: «Единственный шанс для Армении выжить — заключить мирное соглашение с Азербайджаном, перестать затягивать переговорный процесс».

Рудники Армении превратились в угрозу для экологии для всего региона

В пятницу в Баку был обнародован «Отчет о космическом мониторинге месторождений на территории Республики Армения», посвященный горнодобывающей промышленности соседней республики. Отчет содержит результаты мониторинга 26 армянских рудных месторождений, а опирается он на анализ спутниковых снимков, сделанных в 2017 и 2023 годах.

В документе отмечается: инвестиции в горнодобывающую промышленность в Армении растут, что, однако, сопровождается ухудшением экологической ситуации во всем регионе. Дело в том, что в Армении не соблюдаются экологические нормы и стандарты, что наносит серьезный ущерб окружающей среде Азербайджана, говорится в отчете.

Фото: shutterstock.com В пятницу в Баку был обнародован отчет, посвященный горнодобывающей промышленности Армении

«Около 70% поверхностных водных ресурсов Азербайджана сформировано в соседних странах за счет трансграничных водных потоков. Поскольку Армения географически расположена в бассейне рек, протекающих через Азербайджан, любая деятельность в горнодобывающей промышленности, осуществляемая на ее территории, безусловно, влияет на экологию Азербайджанской республики», — пишут авторы документа.

Армения как страна, присоединившаяся к ооновской Конвенции Espoo, должна консультироваться по поводу какой-либо деятельности, проводимой на своей территории, и во многих случаях получать согласие Баку, говорится в отчете.

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