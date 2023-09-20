Выступление Зеленского в ГА ООН — позор? Реакция западных СМИ и России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что выступление президента Украины Владимира Зеленского в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке стало позором. Какие подробности известны и как отреагировали западные и российские СМИ?

Как прошло выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 сентября, выступил на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Он заявил, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием.

«Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-е. Россия заслуживает разоружения и сейчас: она не имеет права владеть ядерным оружием», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, Россия якобы использует в качестве оружия множество других средств, которые применяются не только против Украины, но и против других стран.

Что про выступление Зеленского говорят в России

Депутат Михаил Шеремет, назвавший выступление Владимира Зеленского позором, напомнил, что Организация Объединенных Наций создавалась как место для международных переговоров и дискуссий.

«Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — отметил он.

По мнению парламентария, ООН нуждается в кардинальных изменениях, иначе она продолжит быть «лоббистом курса» Вашингтона.

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил Зеленского во лжи. Он отметил, что во время своей речи президент Украины начал рассказывать антироссийские «страшилки», стремясь таким образом оправдать собственный ядерный шантаж и обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС).

«Зеленский лжет. Лжет с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и терроризма с бесконечными обстрелами со стороны ВСУ Запорожской АЭС. Лжет, повторяя мантры Хиллари Клинтон об угрозах „ресоветизации“. Лжет, чтобы оправдать своих американских хозяев, поставляющих смертельное вооружение киевскому режиму, из которого убивают мирных жителей Новороссии», — сказал Слуцкий РИА Новости.

Что про выступление Зеленского говорят на Западе

Глава направления, занимающегося вопросами ООН в аналитическом центре International Crisis Group (ICG), Ричард Гоуэн предупреждал Владимира Зеленского о том, что в ходе его выступления на Генассамблее некоторые главы стран «могут отреагировать достаточно холодно на многие его посылы». Он также обратил внимание на то, что эта поездка сопряжена с определенными рисками. Гоуэн отмечал: если лидер Украины будет отвергать дипломатию, то реакция присутствующих может быть разной.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не будет гарантировать Украине новый раунд финансирования и потребует представить отчет об уже предоставленной помощи.

«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», — сказал он журналистам.

Член палаты представителей Байрон Дональдс выразил мнение, что Зеленский не вовремя прилетел в Нью-Йорк, так как у Конгресса США нет денег для него. Конгрессмен подчеркнул, что в бюджете страны образовался крупный дефицит.

«Первое, что я вам скажу: в настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Честно говоря, у нас дефицит в два триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего», — высказался он Recount.

The Washington Post сообщила, что, когда Владимир Зеленский приступил к выполнению «своей миссии по противостоянию скептическим настроениям», его тепло встретили в большом зале ООН. Но, возможно, это говорит о том, что ему придется столкнуться с трудностями, так как зал во время его выступления был заполнен наполовину, и многие делегации отказались прийти и выслушать речь украинского президента.

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