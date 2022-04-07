Выступление Зеленского перед парламентом Греции вызвало скандал

Президент Украины Владимир Зеленский с двумя боевиками «Азова» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) оказался в эпицентре скандала во время выступления перед парламентом Греции, сообщает РИА Новости. Депутаты греческой компартии КПГ и правой партии «Греческое решение» не явились на заседание с участием украинского лидера.

По словам спикера парламента Константиноса Тасуласа, Греция с самого начала была на стороне Киева, оказывая Украине гуманитарную и военную помощь. Он подчеркнул, что грекам близок кризис на Украине, однако в парламенте Зеленского поприветствовали только представители правящей партии «Новая демократия».

Данный скандал является не первым на веку украинского лидера, ранее голландская политическая партия «Форум за демократию» также отказалась слушать онлайн-выступление Зеленского, аргументировав это нежеланием принимать какую-либо сторону в конфликте. Кроме того, представители партии отметили, что выступление было крайне неуместным после обнародования кадров насилия над российскими военнопленными.

Также попытка Зеленского вызвать сочувствие у израильского парламента не увенчалась успехом, а наоборот — обратный эффект. Глава Украины регулярно ссылался на холокост, но проведение параллелей с главной трагедией XX века только разозлила парламентариев.