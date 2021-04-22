Выступление Путина прервало речь Макрона на климатическом саммите

https://static.news.ru/photo/8970c9c2-a37f-11eb-92d7-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выступление президента России Владимира Путина прервало речь французского лидера Эммануэля Макрона во время онлайн-саммита по климату. Причиной казуса стала техническая неполадка.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил заранее, что выступление французского президента будет транслироваться в записи. При этом в кадре на несколько секунд появился глава Индонезии Джоко Видодо, сообщает РИА Новости. После этого, уже в самый разгар выступления Макрона на экране появился Владимир Путин, которому уже передали слово. После речи российского президента Блинкен, который участвовал в саммите в качестве организатора, извинился за техническую неполадку.

В онлайн-саммите по климату принимают участие 40 мировых лидеров. Мероприятие, организованное США, посвящено вопросам объединения усилий по сокращению выбросов в окружающую среду.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе саммита призвал лидеров других стран совместными усилиями вести мониторинг вредных выбросов всех видов. Он высказал уверенность, что борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Такая работа потребует серьёзных инвестиций в наиболее значимые климатические проекты.