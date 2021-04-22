Выступление Путина прервало речь Макрона на климатическом саммите

Выступление президента России Владимира Путина прервало речь французского лидера Эммануэля Макрона во время онлайн-саммита по климату. Причиной казуса стала техническая неполадка.
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил заранее, что выступление французского президента будет транслироваться в записи. При этом в кадре на несколько секунд появился глава Индонезии Джоко Видодо,
В онлайн-саммите по климату принимают участие 40 мировых лидеров. Мероприятие, организованное США, посвящено вопросам объединения усилий по сокращению выбросов в окружающую среду.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе саммита призвал лидеров других стран совместными усилиями вести мониторинг вредных выбросов всех видов. Он высказал уверенность, что борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Такая работа потребует серьёзных инвестиций в наиболее значимые климатические проекты.