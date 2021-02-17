Выступление Кравчука на российском телеканале негативно приняли на Украине

https://static.news.ru/photo/945d7b50-712a-11eb-b94c-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Украины и глава делегации страны в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире Первого канала говорил с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Это вызвало отрицательную реакцию среди политиков страны.

В частности, депутат Рады Ирина Геращенко заявила в эфире телеканала ICTV, что беседа Кравчука с Пушилиным в российской телевизионной программе, по её мнению, недопустима. Однако советник украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил, что Кравчук «защищал украинские интересы». По его мнению, такой ход был необходим, чтобы донести точку зрения до россиян.

Кроме того, в защиту Кравчука высказался глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяют ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время различных телеэфиров, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Леонид Кравчук прокомментировал призыв главреда RT Маргариты Симоньян к «матушке России» включить Донбасс в состав РФ, озвученный на форуме в Донецке. Политик заявил, что представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на заседаниях ТКГ таких реплик себе не позволяют. По словам Кравчука, делегаты от ДНР и ЛНР ограничиваются требованием соблюдать Минские соглашения.