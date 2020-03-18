https://static.news.ru/photo/06694ae0-68e8-11ea-acb8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончаренко Фото: Олексій Гончаренко/facebook.com

Выступление Алексея Гончаренко — народного депутата Верховной рады Украины от партии экс-лидера страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» — хотели прервать, надев на него медицинскую маску.

На видео видно, как Гончаренко выражает недовольство назначением Ирины Венедиктовой новым генпрокурором страны.

Один из парламентариев подошёл к нему и попытался приложить маску к лицу Гончаренко, информирует Life.

Дайте Зеленскому! Зеленскому дайте! — прокричал депутат.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшего главу правительства Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле одной из клиник Киева.