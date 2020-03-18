Выступление Алексея Гончаренко — народного депутата Верховной рады Украины от партии экс-лидера страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» — хотели прервать, надев на него медицинскую маску.
На видео видно, как Гончаренко выражает недовольство назначением Ирины Венедиктовой новым генпрокурором страны.
Один из парламентариев подошёл к нему и попытался приложить маску к лицу Гончаренко,
Дайте Зеленскому! Зеленскому дайте! — прокричал депутат.
Как ранее писал NEWS.ru, бывшего главу правительства Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле одной из клиник Киева.