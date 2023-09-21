Выстрелы прозвучали в посольстве США в Ливане Reuters: в посольстве США в Ливане были слышны выстрелы

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Выстрелы прозвучали в посольстве США в Ливане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипмиссии. По имеющимся данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в 22:37 по местному времени, когда поступило сообщение о стрельбе около входа в здание посольства. Источник отметил, что дипмиссия находится в тесном контакте с представителями правоохранительных органов. Причины произошедшего устанавливаются. Учреждение находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что количество инцидентов со стрельбой в американских школах достигло пика в учебном году 2021/2022, увеличившись более чем вдвое по сравнению с предыдущим учебным годом, сообщило издание Axios со ссылкой на информацию от Национального центра статистики образования. Количество случаев стрельбы в школах в прошлом учебном году составило 188, в то время, как годом ранее таких инцидентов было 93.

Также сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в барбершопе, расположенном в центре Москвы. Происшествие произошло на Никольской улице, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и мотивы стрелявшего. Предполагается, что мужчина начал стрелять из травматического пистолета после словесного конфликта.