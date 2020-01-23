https://static.news.ru/photo/9d62c524-3e8c-11ea-80e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Комитет здравоохранения Пекина объявил высший уровень угрозы здоровью в связи с распространением коронавируса.

Как заявил председатель комитета Лэй Хайчао, к настоящему моменту в городе заболели 29 человек, из них один находится в тяжёлом состоянии.

Также высший уровень угрозы был объявлен в провинции Хубэй, где расположен город Ухань, который стал источником возникновения коронавируса.

В Пекине уже закрыли ряд крупнейших объектов культуры из-за распространяющейся пневмонии, вызванной коронавирусом. В список закрытых мест попали музей Гугун (Пурпурный Запретный город), Государственная библиотека, Китайский музей изобразительных искусств «Мэйшугуань», Китайский детский театр, Китайский большой театр.

Как ранее писал NEWS.ru, прямое авиасообщение между Москвой и китайским городом Ухань временно отменено из-за вспышки опасной пневмонии. Новый тип коронавируса зародился именно в этом городе. Обычно самолёты следуют туда по маршруту Москва — Ухань — Гуанчжоу.