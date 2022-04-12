Высокопоставленный офицер ВСУ сдался в плен в ДНР

Заместитель командира по политической части 36-й бригады Вооружённых сил Украины майор Ростислав Ломтев сложил оружие и сдался в плен силам Народной милиции ДНР, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Отмечается, что пленный сдался в Мариуполе.
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Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что 42 военнослужащих Вооружённых сил Украины сложили оружие и сдались в плен в Мариуполе. Он добавил, что в ночь на 12 апреля группа украинских бойцов численностью 100 человек на бронетехнике пыталась прорваться с территории завода и покинуть город.
В начале месяца спасшийся из украинского плена российский военнослужащий сообщил, что солдаты ВСУ насмерть забили его сослуживца, с которым он был вместе в плену. Он рассказал, что украинские военные истязали пленного бойца российских сил целую ночь, в результате чего он скончался.