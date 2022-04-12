Высокопоставленный офицер ВСУ сдался в плен в ДНР

Заместитель командира по политической части 36-й бригады Вооружённых сил Украины майор Ростислав Ломтев сложил оружие и сдался в плен силам Народной милиции ДНР, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Отмечается, что пленный сдался в Мариуполе.

Источник опубликовал фото документов сдавшегося, которые подтверждают личность военнопленного. Там указано, что он является высокопоставленным офицером морской пехоты.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что 42 военнослужащих Вооружённых сил Украины сложили оружие и сдались в плен в Мариуполе. Он добавил, что в ночь на 12 апреля группа украинских бойцов численностью 100 человек на бронетехнике пыталась прорваться с территории завода и покинуть город.

В начале месяца спасшийся из украинского плена российский военнослужащий сообщил, что солдаты ВСУ насмерть забили его сослуживца, с которым он был вместе в плену. Он рассказал, что украинские военные истязали пленного бойца российских сил целую ночь, в результате чего он скончался.