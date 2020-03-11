https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заражение коронавирусом диагностировали высокопоставленным членам ливанского шиитского движения «Хезболла». Инфицированные COVID-19 помещены в карантин. Они могли контактировать с иранским чиновником, у которого также выявлен вирус нового типа.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла также изолирован от общества. Меры приняты для того, чтобы он не заразился COVID-19, отмечает Jerusalem Post.

Как писал NEWS.ru, из-за распространения коронавируса на территории Норвегии Вооружённые силы страны отменили учения Cold Responce 2020, в которых принимали участие военнослужащие стран — членов НАТО.