Заражение коронавирусом диагностировали высокопоставленным членам ливанского шиитского движения «Хезболла». Инфицированные COVID-19 помещены в карантин. Они могли контактировать с иранским чиновником, у которого также выявлен вирус нового типа.
Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла также изолирован от общества. Меры приняты для того, чтобы он не заразился COVID-19,
Как писал NEWS.ru, из-за распространения коронавируса на территории Норвегии Вооружённые силы страны отменили учения Cold Responce 2020, в которых принимали участие военнослужащие стран — членов НАТО.
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