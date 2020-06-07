Высланные Чехией дипломаты вылетели в Россию

Двое высланных из Чехии сотрудников Российского центра культуры покинули Прагу на самолёте «Аэрофлота», заявил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Дипломаты должны прибыть в Москву около 23:50 в воскресенье,
Как писал NEWS.ru, чешская сторона объявила двух россиян персонами нон-грата. Якобы один из них попытался подставить второго, сообщив спецслужбам страны о яде рицине в багаже коллеги.
Российский МИД назвал высылку сотрудников Российского центра культуры «непорядочным и недостойным» шагом чешской стороны. Дипведомство пообещало «адекватный ответ» на недружественные действия.
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