Высланные Чехией дипломаты вылетели в Россию

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За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в мире возросло более чем на 136 тысяч. Общее количество заболевших приближается к 6,8 млн человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

За 24 часа скончались более 4,5 тысячи заразившихся. Всего же с начала пандемии жертвами инфекции стали более 397 тысяч человек, говорится на сайте организации. ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения...