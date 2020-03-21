https://static.news.ru/photo/11d6e646-6b98-11ea-9986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Минздрав Израиля потребовал от граждан страны, массово вышедших на прогулку в субботу, немедленно разойтись по домам.

Отмечается, что 21 марта тысячи израильтян вышли на улицы на прогулку вопреки требованиям правительства выходить из дома только по неотложным делам, например, за покупкой еды и лекарств. В результате власти были вынуждены направить в места скопления народа патрульные машины, которые транслируют инструкции Минздрава и просьбы вернуться домой.

Следуйте указаниям Министерства здравоохранения, в противном случае нас ожидает значительная вспышка вируса, — цитирует РИА Новости обращение.

Минздрав также предупредил, что в случае если население не будет соблюдать установленные правила, министерство будет вынуждено ужесточить меры по предупреждению распространения COVID-19.

Отмечается, что количество пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Израиле в субботу достигло 883 человек.

NEWS.ru писал ранее, что спецслужбы в Израиле начали отслеживать перемещения заражённых коронавирусом пациентов.