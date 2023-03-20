«Вырвано из контекста»: в Польше оправдались за слова о войне с Россией Посольство Польши во Франции опровергло заявление о планах напасть на Россию

Фото: Filip Radwanski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Посольство Польши во Франции опровергло заявление о готовности Варшавы вступить в войну с Россией в случае проигрыша Украины в конфликте, пишет Fronda.pl. В польской дипмиссии добавили, что соответствующее заявление посла Яна Эмерика Росцишевского было вырвано из контекста. Польские дипломаты отметили, что это было всего лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.

Не было никакого объявления о прямом участии Польши в конфликте. Только предупреждение о последствиях, к которым может привести поражение Украины — возможность России атаковать или вовлечь в конфликт страны Балтии и Польшу, — сообщили в посольстве Польши.

В пресс-службе польского посольства подчеркнули, что любые другие интерпретации произошедшего будут рассматриваться как проявление недоброжелательности в адрес Польши.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал самонадеянным заявление посла Польши о вступлении в украинский конфликт в случае поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Парламентарий добавил при этом, что вся «смелость» поляков держится на поддержке США. Он при этом выразил свое сомнение по поводу готовности США вступать в конфликт с Россией.