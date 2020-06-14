Выпускникам украинских школ вернут деньги за пробное тестирование

https://static.news.ru/photo/6e63b744-ae47-11ea-b650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Украины вернут деньги выпускникам школ, которые были уплачены за проведение пробного тестирования, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

Ранее кабмин Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимого для поступления в вузы. Всего для его прохождения зарегистрировались более 362 тысяч участников.

Уплаченные средства за прохождение ВНО в размере почти 53 миллионов гривен ($1,9 млн. — NEWS.ru) будут компенсированы в полном объёме, — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие решили проводить в онлайн-формате из-за коронавируса. При этом провести тестирование бесплатно в онлайн-формате поручил президент Украины Владимир Зеленский.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все российские школьники — выпускники девятых и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов.