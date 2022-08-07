«Выпускает зверей из клеток»: В США осудили «план» мобилизации Зеленского Grayzone: Зеленский освобождает осуждённых педофилов для подкрепления армии

Журналистка американского издания Grayzone Эша Кришнасвами в своей статье написала, что президент Украины Владимир Зеленский освобождает осужденных педофилов для подкрепления истощенной армии. Так автор статьи отреагировала на информацию о досрочном освобождении бывшего командира нацбатальона «Торнадо» Руслана Онищенко. Она назвала украинского националиста «неуравновешенным психопатом».

Зеленский выпускает зверей из их клеток под предлогом боевых действий. Это продлевает фактическую безнаказанность украинских батальонов, кишащих закоренелыми преступниками, — написала Кришнасвами.

Она осудила это решение и напомнила, что освобождённый Онищенко причастен к жестоким пыткам заключённых.

Читатели британской газеты Daily Mail ранее выразили свой шок и недовольство после публикации доклада правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии. Британцы возмутились тем, что украинская армия ведёт свой народ на убой целенаправленно. Некоторые отметили, что Зеленский уничтожает страну, чтобы потом уехать в свой особняк во Флориду. Многие обрадовались, что появилась более правдивая информация, чем та, которую подаёт украинское правительство.