«Выпал из повестки»: Слуцкий о высказывании Зеленского про войну с Россией

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что во время форума YES Brainstorming, который, по замыслу организаторов, должен быть посвящён теме борьбы с последствиями пандемии коронавируса, президент Украины Владимир Зеленский снова разыграл уже хорошо потрёпанную им карту «российской агрессии». Он считает, что спасать свой рейтинг милитаристской риторикой и нагнетанием напряжённости — очень плохой приём. Об этом говорится в комментарии, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Депутат прокомментировал высказывание Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией из-за «агрессивных действий Кремля». По его мнению, в здравом уме невозможно себе представить, чтобы РФ начала войну против своего братского народа.

А вот свидетелями военной агрессии киевских властей в Донбассе мы являемся уже восьмой год. Вместо выдумывания мифических военных кампаний Зеленскому давно стоит заняться урегулированием настоящего конфликта. Как это сделать — прописано в Минских соглашениях. Но Киев по-прежнему продолжает их откровенно саботировать, — написал Слуцкий.

Депутат также обратил внимание, что подобные заявления Зеленского звучали на фоне насыщенных конструктивных переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которых приняты важные решения в рамках процесса интеграции.

Президент Украины явно выпал из повестки. Заявления Зеленского всё так же не имеют никакого отношения к реальности, — подытожил Слуцкий.

Ранее аналогичные слова Зеленского прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, заявления украинского лидера страдают отсутствием логики и клишированностью.