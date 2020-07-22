Выигравшие грин-карты россияне подали в суд на Трампа и Помпео

https://static.news.ru/photo/27d142be-cc02-11ea-bb87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sarah Silbiger/Global Look Press

Группа россиян выиграла в лотерею Госдепа США право жить в Америке. Победителей лотереи не допустили в США, теперь они подали в суд на президента страны Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с требованием впустить их в страну.

Кроме полутора десятков жителей России иск также подали граждане Турции, Украины, Армении, Узбекистана, Египта, Сирии, Таджикистана и Палестины.

Выдача виз и проведение собеседования в американских консульствах приостановлены из-за пандемии коронавируса. Исключения составляют только экстренные случаи, к которым выигрыш в лотерею не относится. Также глава Белого дома временно приостановил въезд в страну для некоторых категорий иностранцев, среди них выигравшие в лотерею грин-карты и люди, находящиеся на разных стадиях оформления въезда в Штаты.

Так, семья россиянина Андрея Савенкова получила визы в январе. Позже мужчина подвергся дополнительной проверке, но до сих пор не получил никакой информации из консульства об её результатах.

Украинец Олег Каманев вместе с семьёй получили визы в феврале, но у его жены Виктории запросили дополнительные медицинские справки. Женщина смогла предоставить их в апреле, но тогда визы уже не выдавали. Семье пришлось уехать в США без неё.

Уроженец Киргизии Уткирбек Абдумоминов выиграл грин-карту и благополучно переехал в США. К нему должна была приехать семья, но из-за пандемии коронавируса их приезд был отложен. Позже срок действия виз для членов его семьи истёк.

По американским законам выигравшие в лотерею грин-карты могут переехать в США в течение ограниченного времени, которое зависит от времени действия визы. Многие обратившиеся в суд люди обстоятельно подготовились к переезду в США: они продали свои дома или квартиры, а также уволились с работы. Их переезд перенесён на неопределённое время и может вообще не состояться.

Истцы считают, что Трамп и Помпео превысили свои полномочия. Они требуют от суда отменить апрельский указ Трампа об ограничении въезда в США, допустить истцов для интервью в консульствах, перевыпустить истёкшие визы и допустить людей в Штаты, сообщает РИА Новости.

Программа Diversity Visa действует с 1990 года. Каждый год по ней в США могут попасть 55 тысяч иммигрантов вместе с семьями. Они проходят отбор. Визу и грин-карту можно получить, обладая определённым уровнем образования и знания языка. Мигранты должны обосновать, что они не будут «сидеть на шее» у государства. Воспользоваться программой не могут уроженцы стран, которые поставляют в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно.

Россияне не могли участвовать в лотерее с 2005 по 2010 год. Когда эмиграция из России снизилась, они вновь получили возможность участия в программе.

NEWS.ru писал, что США планируют выдворить из страны иностранных студентов, которые обучаются онлайн.