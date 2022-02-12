Выигравшая отбор на Евровидение Алина Паш оказалась в базе «Миротворца»

Певица Алина Паш, выигравшая национальный отбор Украины на Евровидение, оказалась занесённой в базу «Миротворца». Певица в 2015 году ездила в Крым, а в 2017 году — в Москву.

На сайте «Миротворец» указано, что Алина Ивановна Паш (Pash Alina Ivanovna) внесена в его базу за посещение Крыма. Это было сочтено как «сознательное нарушение границы Украины».

Певица прошла конкурс с песней «Тени забытых предков», она набрала 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри. В состав последнего входили победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и режиссёр Ярослав Лодыгин.

Алина Паш оказалась в центре скандала в 2019 году, когда стало известно, что она посещала Крым. В 2017 году певица побывала в Москве как «частное лицо».

Конкурс Евровидение-2022 в этом году пройдёт в Италии. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.

Ранее сообщалось, что певица Алина Паш, которая в 2019 году посетила Крым, представит Украину на Евровидении-2022. Об этом заявляется на официальном сайте конкурса.