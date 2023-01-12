«Выходить не стоит»: жительница Антальи об обстановке в городе при шторме Жительница Антальи заявила, что девушкам посоветовали не выходить на улицу при сильном ветре

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Власти Антальи, где бушует сильный ветер, не запрещают людям выходить на улицу, но действительно рекомендовали девушкам ниже 160 см не покидать жилье, рассказала NEWS.ru жительница Антальи. Собеседница отметила, что сильный дождь и порывистый ветер не прекращаются со вчерашнего дня.

На улицу можно выходить, никаких запретов от властей нет, просто идет дождь и сильный ветер, который не прекращается со вчерашнего вечера. Рекомендации не выходить на улицу девушкам ниже 1,60 м действительно есть. Ходить по улице трудновато. Те, кому не надо на работу или учебу, сидят дома, — рассказала девушка.

Согласно прогнозам метеорологов, сильный ветер в турецком курортном городе сохранится еще в течение недели.

Шквалистый ветер, скорость которого местами достигает 70 км/ч, обрушился на турецкую Анталью. Высота волн у побережья в районе популярного пляжа Коньяалты достигала шести метров. Власти объявили штормовое предупреждение.

Местные телеканалы сообщили, что во многих районах Антальи оказались повалены деревья и повреждены десятки машин. Проливные дожди стали причиной подтопления — в некоторых местах улицы превратились в реки. В Манисе сорвало крышу трехэтажного здания, после чего в регион была направлена ​​группа по оценке ущерба от стихийного бедствия. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.