Выход российской космонавтки Анны Кикиной из капсулы космического корабля Crew Dragon, вернувшегося на Землю, показали в прямой трансляции на YouTube-канале NASA. Пилотируемый корабль компании SpaceX приводнился на площадке в Мексиканском заливе у берегов Флориды ночью 12 марта. За последние два десятилетия Кикина стала первым гражданином РФ, вернувшимся с орбиты на американском корабле, отмечается в Telegram-канале Роскосмоса. Кикина покинула капсулу последней, пропустив астронавтов из США и Японии.
Сегодня в 05:02 мск пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида). Космонавт Анна Кикина, астронавты Николь Манн и Джош Кассада и Коити Ваката проработали на станции 157 суток, — сообщили в Роскосмосе.
Первыми капсулу Crew Dragon покинули американцы Николь Манн и Джош Кассада, за ними последовал японец Коити Ваката. Российскую космонавтку Кикину извлекли последней.
Экипаж миссии Crew-5 отправился к МКС 5 октября, на следующий день корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Россиянка прибыла на МКС 7 октября.
Кикина стала первой россиянкой, полетевшей на американском корабле в рамках соглашения между Россией и США о перекрестных полетах. Crew Dragon с экипажем отстыковался от МКС 11 марта.