Выход россиянки с Crew Dragon на Землю показали на видео Появилось видео выхода россиянки Кикиной из капсулы корабля Crew Dragon

Фото: AP/ТАСС

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина улыбается после того, как ей помогли покинуть космический корабль SpaceX Dragon Endurance

Выход российской космонавтки Анны Кикиной из капсулы космического корабля Crew Dragon, вернувшегося на Землю, показали в прямой трансляции на YouTube-канале NASA. Пилотируемый корабль компании SpaceX приводнился на площадке в Мексиканском заливе у берегов Флориды ночью 12 марта. За последние два десятилетия Кикина стала первым гражданином РФ, вернувшимся с орбиты на американском корабле, отмечается в Telegram-канале Роскосмоса. Кикина покинула капсулу последней, пропустив астронавтов из США и Японии.

Сегодня в 05:02 мск пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида). Космонавт Анна Кикина, астронавты Николь Манн и Джош Кассада и Коити Ваката проработали на станции 157 суток, — сообщили в Роскосмосе.

Первыми капсулу Crew Dragon покинули американцы Николь Манн и Джош Кассада, за ними последовал японец Коити Ваката. Российскую космонавтку Кикину извлекли последней.

Экипаж миссии Crew-5 отправился к МКС 5 октября, на следующий день корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Россиянка прибыла на МКС 7 октября.

Кикина стала первой россиянкой, полетевшей на американском корабле в рамках соглашения между Россией и США о перекрестных полетах. Crew Dragon с экипажем отстыковался от МКС 11 марта.