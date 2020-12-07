Выход из горячей фазы конфликта: Лавров поторопил Ереван

Министр иностранных дел России Сергей Лавров согласился в очередной раз посетить Ереван для того, чтобы обсудить реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху. Соответствующее приглашение шефу российской дипломатии передал его армянский коллега Ара Айвазян, который прибыл с визитом в Москву. Переговоры министров в российской столице были посвящены главным образом гуманитарным вопросам. Лавров подчеркнул, что Москва заинтересована в их быстром разрешении.

По итогам переговоров с Айвазяном Лавров заявил, что российская сторона удовлетворена тем, что «перемирие реально соблюдается на земле уже практически месяц, идёт возвращение беженцев». Кроме того, как заметил глава МИД России, наблюдается продвижение в процессе обмена телами погибших, пленными, а также в поиске пропавших без вести, хотя Москва предпочитает, «чтобы эти острые гуманитарные вопросы решались как можно скорее». И именно на этом направлении на переговорах с Айвазяном был намечен ряд шагов, сообщил Лавров.

Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важное значение, которое сегодня уже все вынуждены признать, того совместного заявления, которое было подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом РФ 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договорённость, позволяющую и беженцам, и внутренне перемещённым лицам вернуться к своим очагам, — отметил Лавров.

В свою очередь Айвазян назвал присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе важным условием восстановления региональной стабильности.

Мы признательны за ваше оперативное и эффективное участие в решении гуманитарных вопросов, — сказал армянский министр. — В этом контексте считаем важным привлечение специализированных международных структур для решения гуманитарных задач на местах.

Минобороны России/vk.com

Лавров выразил уверенность в том, что залог прочного нагорнокарабахского урегулирования лежит в налаживании в регионе той «жизни, которая отвечала бы интересам всех национальных и этнических групп». Он сообщил, что российская сторона будет приветствовать любые шаги, которые Баку и Ереван «будут готовы предпринять в этом направлении». В числе возможных инициатив глава МИД РФ упомянул контакты между Азербайджаном и Арменией на высшем уровне. Помимо этого, Москва выступила за то, чтобы сделать центр гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха международным, то есть привлечь к его работе как Баку, так и Ереван.

Сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы в ней, в её реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства, — пояснил глава МИД РФ.

В середине декабря в регион должна отправиться Оценочная миссия ООН по Нагорному Карабаху, куда войдут представители специализированных учреждений и программ этой организации. Россия хотела бы, чтобы сотрудники миссии «максимально конкретно сконцентрировались на предоставлении специфической предметной помощи на всех тех направлениях, которые сейчас являются наиболее актуальными», подчеркнул Лавров.

Переговоры в Москве стали первой зарубежной поездкой Айвазяна в статусе министра иностранных дел. Они прошли на фоне крайне нестабильной политической ситуации в самой Армении, где основные оппозиционные силы выдвинули действующему премьер-министру страны Николу Пашиняну ультиматум — отказаться от своих полномочий до вторника, 8 декабря. Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян в ходе протестного шествия в минувшие выходные пообещал, что отказ выполнять ультиматум приведёт к началу общенациональных протестных акций в Армении. Оппозиционные политики назвали подписанное Пашиняном совместное с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе 9 ноября фактической капитуляцией. Катализатором протестной активности также стали экономические и социальные проблемы в Армении.

В том случае, если политический кризис в Ереване затронет реализацию договорённостей по Карабаху, то главе МИД РФ действительно придётся отправиться в армянскую столицу с целью провести инспекцию, как это уже было в ходе недавнего визита российской делегации.