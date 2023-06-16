«Выгодна Киеву, но не нам»: военный эксперт о возможной заморозке конфликта Военный эксперт Дандыкин назвал возможную заморозку украинского конфликта маловероятной

Фото: МО Украины

Заморозка украинского конфликта в случае провала контрнаступления ВСУ маловероятна и выгодна в первую очередь Киеву, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт отметил, что Россия открыта к переговорам на своих условиях. При этом Москва не готова заморозить конфликт из-за прошлого опыта договоров с США, Украиной и Западом.

Заморозка конфликта после провала крайне маловероятна. Дело в том, что она выгодна Киеву, США, но не нам. К тому же мы помним переговоры, которые были еще в начале СВО, и знаем, что это такое. Когда просто на все плюют и забывают, что подписывают, — подчеркнул Дандыкин.

По словам эксперта, провал контрнаступления украинской армии наступит значительно раньше зимы. Он пояснил, что ВСУ не хотели идти на этот шаг, но на них надавили. Это привело украинскую армию к плачевному положению. При этом у ВСУ еще остаются человеческие ресурсы и две трети техники. Говорить о том, что будет после провала, пока рано, заключил Дандыкин.

Военный эксперт ранее предположил, что мобилизация транспорта в Ивано-Франковской области может указывать на нехватку техники у ВСУ. Дандыкин отметил, что в связи с этим украинские военные могут начать изымать у населения легковые автомобили и другие транспортные средства.